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Вышел первый трейлер анимационного фильма "Супербратья Марио" с Крисом Праттом

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Релиз проекта запланирован на 7 апреля 2023 года.

Вышел первый трейлер анимационного фильма "Супербратья Марио" с Крисом Пратттом в главной роли. Официальное видео опубликовано на YouTube-канале студии Illumination, которая отвечает за производство экранизации компьютерной игры по популярной серии про итальянского сантехника-водопроводчика Марио. По сюжету нового проекту отрицательный персонаж по имени Боузер уничтожает очередное королевство и начинает поглощать звезды, требуя найти ему достойного соперника. Им должен стать Марио, который окажется в царстве грибов.

Напомним, что самого Марио озвучил актер Крис Пратт. Остальные персонажи говорят голосами Ани Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Джек Блэк, Кигэн-Майкла Ки, Сета Рогена и других звезд Голливуда. Мировая премьера мультфильма запланирована на 7 апреля 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / Illumination 

Теги: крис пратт, мульфильм, супербратья марио, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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