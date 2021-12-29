Концерт Depeche Mode перевели на латышский

В Латвии телевидение перевело концерт Depeche Mode на латышский язык. Группа была поставлена в эфир гостелеканала. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что по закону страны в СМИ может звучать только латышский язык. Для этого был включен синхронный перевод песен группы. Однако зрители, кажется, этого не очень оценили, синхронный перевод песен вызвал бурный смех.

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Видео: Telegram / Суеверная Демократия