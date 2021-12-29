Новый "Человек-паук" стал самым кассовым кинокомиксом в российском прокате

Кассовые сборы составили уже более 2,6 млрд рублей.

Новый фильм "Человек-паук: Нет пути домой" стал самым кассовым комиксом в российском прокате за все время. В России он обошел даже "Мстители: Финал".

По данным Единой Федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), в России кассовые сборы нового "Человека-паука" составили более 2,6 млрд рублей. В свою очередь у "Мстителей: Финал" порядка 2,57 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в мировом прокате фильм про Человека-паука собрал более 1,16 млрд долларов. Это делает фильм самым успешным для Sony.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU

