Количество зрителей кинотеатров составило 108,4 млн.

Посещаемость кинотеатров за год сократилась на 8%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Отмечается, что за январь-ноябрь 2025 года количество зрителей кинотеатров составило 108,4 млн. Годом ранее этот показатель был на уровне 116,4 млн. Сети кинотеатров ожидают приток людей и денег на Новый год, когда 1 января 2026 года в прокат выйдут фильмы "Чебурашка 2", "Простоквашино" и "Буратино". При этом они также предупреждают о дальнейшем росте цен на билеты.

Также сообщается, что посещаемость кинотеатров в России падает третий год подряд. По сравнению с допандемийным 2019-м посещаемость сократилась почти в два раза.

Ранее эксперты выяснили, смотрят ли петербуржцы телевизор.

Фото: pxhere.com