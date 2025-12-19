Кассовые сборы в кинотеатрах Петербурга выросли почти на 70% с начала года

Общий доход кинопроката за 2025 год в Северной столице превысил 3,4 млрд рублей, увеличившись на 9,6% по сравнению с предыдущим периодом.

Кассовые сборы кинотеатров Петербурга достигли отметки в 601 миллион рублей с начала 2026 года, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) "Фонда кино" на 12 января. Рост показателей обусловлен длительными новогодними праздниками и выходом крупных семейных фильмов, совпавшим с повышением цен на билеты, сообщает РБК Петербург.

В прошлом году первый рабочий день пришелся на 9 января, а выручка с 1 по 8 января составила 357 млн рублей, что существенно меньше аналогичных цифр 2026-го, когда сборы выросли на 68%. Общий доход кинопроката за 2025 год в Северной столице превысил 3,4 млрд рублей, увеличившись на 9,6% по сравнению с предыдущим периодом.

Самым кассовым фильмом праздничного сезона стала картина "Чебурашка 2": её просмотрело более 414 тыс. зрителей, собравших в общей сложности 261,5 млн рублей. Следующим идет "Буратино" с аудиторией в 219,4 тыс.человек и сборами в 138,5 млн рублей. Третье место занял фильм "Простоквашино", который привлек внимание 174,9 тыс. зрителей и заработал 110,2 млн рублей.

Эти три фильма заняли верхние строчки рейтинга по количеству показов: "Чебурашку 2" демонстрировали 8563 раза, "Буратино" – 5104 раза, а "Простоквашино" – 4372 раза. Четвертое место занимает "Ёлки 12", демонстрируемые в общей сложности 973 раза и собравшие 16,5 млн рублей.

Фото: Pxhere