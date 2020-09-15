  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:25
51
ElzaRada12 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел финальный трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

0 0

Ролик сделан специально для американского проката, где картина выйдет 8 октября. Премьера в России — 30 сентября.

"Не время умирать" — последний фильм с Дэниэлом Крэйгом в роли Джеймса Бонда. По сюжету 007 временно оставляет службу и отправляется на Ямайку. Отпуск прерывает его старый знакомый из ЦРУ, который просит Бонда о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем ожидалось, и 007 попадает в ловушку к злодею по имени Сафин (Рами Малек).

В картине также снялись Леа Сейду и Лашана Линч. 

Мировую премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде переносили из-за ковида. Вначале 25-я часть должна была выйти в апреле 2021 года.

Теги: 007, 007 джеймс бонд, 007 не время умирать
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии