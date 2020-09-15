Вышел финальный трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

Ролик сделан специально для американского проката, где картина выйдет 8 октября. Премьера в России — 30 сентября.

"Не время умирать" — последний фильм с Дэниэлом Крэйгом в роли Джеймса Бонда. По сюжету 007 временно оставляет службу и отправляется на Ямайку. Отпуск прерывает его старый знакомый из ЦРУ, который просит Бонда о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем ожидалось, и 007 попадает в ловушку к злодею по имени Сафин (Рами Малек).



В картине также снялись Леа Сейду и Лашана Линч.

Мировую премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде переносили из-за ковида. Вначале 25-я часть должна была выйти в апреле 2021 года.