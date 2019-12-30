Ханс Циммер напишет музыку для нового фильма о Бонде

Премьера фильма состоится 8 апреля 2020 года.

Композитор Ханс Циммер напишет музыку к 25-му фильму о Джеймсе Бонде под названием "Не время умирать". Об этом сообщает Variety.

На этом посту он сменил Дэна Ромера ("Безродные звери", сериал "Маньяк"), который покинул проект из-за творческих разногласий с продюсерами.

Циммер является 11-кратный номинантом на премию "Оскар". Он написал саундтреки для "Короля-льва", "Темного Рыцаря", "Человека дождя", "Гладиатора". Среди других новинок он приложил руку к музыке в "Чудо-женщине: 1984", "Топ Гане: Мэверик" и "Дюне".

Ранее мы писали о том, что бывший Бэтмен может присоединиться к команде героев в "Торе 4".

Видео: YouTube / Steinberg