Бывший Бэтмен может присоединиться к команде героев в "Торе 4"

Выход киноленты запланирован на ноябрь 2021 года.

Исполнитель роли Бэтмена в трилогии "Темный рыцарь" Кристиан Бэйл ведет переговоры со студией Marvel о роли в фильме "Тор: Любовь и гром". Об этом сообщает портал Сollider.

Пока никаких подробностей не разглашается. Предположительно оскороносный актер может сыграть в новом фильме о боге Грома роль злодея или воплотить на экране роль его товарища Бета Рэй Билла.

Съемки "Тор: Любовь и гром" начнутся в августе 2020 года. Выход новой киноленты запланирован на ноябрь 2021 года. Известно, что к своим ролям вернутся Крис Хемсворт, Натали Портман и Тесса Томпсон. Фильм снимет режиссер третей части Тайка Вайтити.

Новый фильм о Торе расскажет о том, как героиня Портман обретает суперспобоности и становится Могучим Тором. Тор в след за Железным Человеком, Капитаном Америкой и Черной Вдовой покинет вселенную Marvel.

Видео: YouTube / CBS This Morning