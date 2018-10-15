В сети появился трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом

Основным врагом Джеймса Бонда на этот раз станет загадочный злодей в исполнении Рами Малека.

В сети появился первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time to Die).

Эта часть станет особенной для фанатов Дэниела Крейга. После пяти фильмов бондианы он принял решение больше не играть агента 007. Ранее актер исполнил роль Джеймса Бонда в "Казино Рояль" (2006), "Квант милосердия" (2008), "Скайфолл" (2012) и "Спектр" (2015).

Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ и просит о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось ранее. Бонд попадает в ловушку к загадочному злодею с опасным технологическим оружием.

Основным антагонистом Джеймса Бонда стал персонаж в исполнении Рами Малека. Актер известен по роли Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия".

В фильме также снялись Рэйф Файнс, Леа Сейду, Наоми Харрис и другие. Премьера состоится 8 апреля 2020 года.

Ранее мы писали, что Тимур Бекмамбетов представил фильм "Война токов".

Видео: YouTube / James Bond 007