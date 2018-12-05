Тимур Бекмамбетов представил фильм "Война токов"

Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза.

В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов". Ленту с Бенедиктом Камбербэтчем и Томом Холландом в главных ролях представил продюсер Тимур Бекмамбетов. Об этом пишет ТАСС.

По словам Бекмамбетова, фильм получился красивым и даже несколько поэтичным. Действие разворачивается в Америке 1880 года. В центре сюжета конкурентная борьба Джорджа Вестингауза, поддерживающего Николу Теслу, и их противника Томаса Эдисона. Это противостояние выливается в "войну токов" (War of Currents), которую в Америке также называют "столетней электрической войной". Она продолжалась с 80-х гг. позапрошлого века вплоть до 2007 года, пока Нью-Йорк окончательно не перешел на переменный ток вместо постоянного.

Производством фильма занималась, в том числе, кинокомпания The Weinstein Company. Премьерный показ фильма состоялся 9 сентября 2017 года на кинофестивале в Торонто. Однако после того как в октябре 2017 года разразился скандал вокруг домогательств Харви Вайнштейна, "Войну токов" сняли с проката, а релиз отложили на неопределенный срок. В июне 2019 года в сети появился официальный трейлер картины. Премьера намечена на 5 декабря.

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Фото: "Википедия"

Видео: YouTube / iVideos