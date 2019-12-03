В прокат вышел фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"

Лента режиссера Василия Чигинского появилась на российских экранах.

В российский прокат вышел фильм режиссера Василия Чигинского о вратаре Льве Яшине. Лента получила название "Лев Яшин. Вратарь моей мечты".

Сценарий написал Владимир Валуцкий совместно с вдовой Льва Яшина Валентиной. Роль легендарного футболиста исполнил актер Александр Фокин. В фильме также снимались Алексей Кравченко, Ян Цапник, Юлия Хлынина и другие. На съемки было выделено 60 млн рублей.

Черный паук, Черная пантера и даже Черный осьминог — так называли Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он стоял у ворот в знаменитом черном свитере с буквой "Д" и был полноправным хозяином штрафной.

После поражения на Чемпионате мира в Чили Льву Ивановичу приходится уйти из футбола, но чтобы позже вернуться с триумфом и стать самым лучшим вратарем не только в стране, но и во всем мире. Яшин стал единственным вратарем за всю историю футбола, получившим Золотой мяч.

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Видео: YouTube / Dynamo Moscow FC