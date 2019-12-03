К главной роли вернулась актриса Джоди Уиттакер

Во вторник, 3 декабря, в сети появился трейлер двенадцатого сезона сериала "Доктор Кто". Видеоролик размещен на YouTube-канале BBC America.

В главной роли зрители снова увидят Джоди Уиттакер. Напомним, что впервые появилась в 11-м сезоне и стала первой женщиной на роли Доктора. Главной героине снова предстоит решать головоломки и встретиться со своими старыми врагами Киберлюдьми.

"Доктор Кто" — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Сериал рассказывает об инопланетном путешественнике во времени, известном как Доктор. Вместе со своими спутниками он путешествует во времени и пространстве как для спасения целых цивилизаций или отдельных людей, так и для собственного удовольствия.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.

Видео:BBC America