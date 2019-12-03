Во вторник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment.
В центре сюжета "Черной вдовы" будет история русской шпионки Наташи (Скарлетт Йоханссон). События развернутся в прошлом, поскольку главная героиня фильма, как и Железный человек, погибла в финальных "Мстителях".
Супергеройская лента появится в кинотеатрах 1 мая 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что Warner Bros. планирует снять сольные проекты о противниках Бэтмена.
Видео:Marvel Entertainment
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