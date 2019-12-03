Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года.

Во вторник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment.

В центре сюжета "Черной вдовы" будет история русской шпионки Наташи (Скарлетт Йоханссон). События развернутся в прошлом, поскольку главная героиня фильма, как и Железный человек, погибла в финальных "Мстителях".

Супергеройская лента появится в кинотеатрах 1 мая 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Warner Bros. планирует снять сольные проекты о противниках Бэтмена.

Видео:Marvel Entertainment