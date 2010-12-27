В случае успеха предстоящего "Бэтмена" Мэтта Ривза, спин-оффами могут обзавестись сразу три злодея.

Во вторник, 3 декабря, стало известно о том, что Warner Bros. планирует снять сольные проекты о противниках Бэтмена. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что переговоры со студией ведет режиссер режиссер "Джокера" Тодд Филлипс. По словам инсайдера, фанаты могут рассчитывать на новые фильмы под его началом, если предстоящая кинолента про "Бэтмена" от Мэтта Ривза будет иметь успех.

Известно, что спин-оффами могут обзавестись сразу три злодея: Загадочник, Пингвин и Женщина-кошка.

Напомним, главную роль в новом "Бэтмене" исполнит Роберт Паттинсон. Также в киноленте в роли злодея появятся Колин Фаррелл, Пол Дано и Зои Кравиц.

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