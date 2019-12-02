Критики сравнили "Ведьмака" с "Игрой престолов"

Пользователи интернета отметили, что сцены сражений в "Ведьмаке" выглядят более впечатляюще, чем в "Игре престолов".

В сети появились первые рецензии на сериал "Ведьмак" от Netflix, премьера которого состоится 20 декабря. Критики невольно сравнили его с "Игрой престолов" от компании HBO. Об этом пишет Digital Spy.

Стриминговый сервис опубликовал несколько эпизодов из нового сериала. Пользователи интернета отметили, что сцены сражений в "Игре престолов" весьма уступают тем, что показаны в "Ведьмаке".

"На фоне боевых сцен из "Ведьмака" сражения в "Игре престолов" выглядят ужасно", — признался один из критиков.

Другой пересмотрел несколько раз сцену с дракой главного героя, ведьмака Геральта, и назвал ее "свирепой и прекрасной". Он заявил, что зрителей ждет "нечто весьма приятное".

Сериал "Ведьмак" основан на серии фантазийных книг польского писателя Анджея Сапковского. Главную роль исполнил Генри Кавилл. Он сыграл ведьмака Геральта, мутанта и убийцу чудовищ. Этот персонаж пытается найти свое место в мире, где люди часто оказываются намного хуже монстров.

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Видео: YouTube / Netflix