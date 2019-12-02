"Холодное сердце 2" возглавил российский прокат в выходные

За первый уикенд мультфильм собрал 883 млн рублей.

Анимационный фильм "Холодное сердце 2" за минувшие выходные возглавил российский прокат. За первый уикенд он собрал 883 млн рублей. Об этом пишет портал kinobusiness.com.

Во второй части главные герои мультфильма Эльза, Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправляются в новое путешествие. Эльза хочет раскрыть тайну королевства Эренделл и понять, почему она родилась с волшебной силой.

На втором месте оказалась еще одна новинка проката — детектив "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом в главной роли. Фильм Райана Джонсона собрал за выходные 113,7 млн рублей.

Тройку лидеров замыкает спортивная драма Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" со сборами 78,5 млн рублей.

Ранее мы писали, что появились новые кадры со съемочной площадки "Аватара 2".

Видео: YouTube / Disney Россия