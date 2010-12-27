Появились новые кадры со съемочной площадки "Аватара 2"

Премьера фильма назначена на 17 декабря 2021 года.

Создатели второй части "Аватара" опубликовали в сети новые кадры со съемочной площадки. Как сказано в официальном аккаунте фильма в Twitter, фото были сделаны в последний съемочный день 2019 года.

На снимке изображена кормовая часть корабля "Морской Дракон". Это огромный материнский корабль, несущий на себе множество других морских судов.

Также в аккаунте появилось фото, на котором режиссер "Аватара" Джеймс Кэмерон с камерой в руках снимает батальную сцену в огромных декорациях.

Известно, что Кэмерон планирует выпустить три или даже четыре части ставшего культовым фильма. Премьера первой части состоялась в 2009 году. После этого фильм еще долгое время удерживал звание самого кассового в истории.

Планируется, что вторая часть выйдет на экраны 17 декабря 2021 года. После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на"ви и пытается защитить новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли.

Ранее мы писали, что появились кадры второго сезона "Ничто не случается дважды".

Фото: Twitter / Avatar