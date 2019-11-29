Появились кадры из второго сезона "Ничто не случается дважды"

Премьера второй части нашумевшего сериала состоится весной 2020 года.

Режиссер сериала "Ничто не случается дважды" Оксана Байрак опубликовала в Instagram видео с кадрами из второго сезона. Премьера второй части состоится весной 2020 года. Покажет ли Первый канал продолжение захватывающей истории, пока неизвестно.

Съемки второго сезона "Ничто не случается дважды" стартовали в начале октября 2019 года. В нем будет восемь серий. Работа ведется на Украине, в Грузии и Турции.

Напомним, первые 16 серий завершились открытым финалом. Во втором сезоне зрители, наконец, узнают дальнейшую судьбу главных героев. Сможет ли Маша Богданова простить Огнева? Увидит ли она дочку Катеньку? Как сложится жизнь телезвезды Аглаи? И что будет с живущей в Иордании Раисой и ее дочкой Аллой?

"Ничто не случается дважды" второй сезон

Действия во втором сезоне будут разворачиваться спустя полгода после окончания событий в первом. Огнев выживает после покушения и отходит от криминальных дел ради дочери. Он покупает небольшой остров, где живет отшельником, воспитывая маленькую Катю. Девочка считает, что ее мать умерла. Маша не прекращает поиски дочки и находит ее, но попадает в плен к Огневу.

Непросто складывается и судьба Аглаи. Она узнает, что ее муж врал ей, а у сына Глеба обнаруживают онкологию.

Ранее мы писали, что Дадли Дурсль из "Гарри Поттера" появился в сериале "Темные начала".

Фото, видео: Instagram / ksanabayrak, mrsketrin