Дадли Дурсль из "Гарри Поттера" появился в сериале "Темные начала"

HBO и BBC One начали показывать сериал "Тёмные начала" 3 ноября 2019 года.

Фанаты вселенной "Гарри Поттера" увидели связь между фильмами по книгам Джоан Роулинг и сериалом "Тёмные начала". Об этом сообщил портал Digital Spy.

Как оказалось, в четвёртом эпизоде сериала появился персонад по имени Троллезунд Сиссельман, а играет его актёр Гарри Меллинг. Он же исполнял роль Дадли Дурсля в фильме о Гарри Поттере. Зрители отметили, что актёр очень изменился с тех пор, как он играл в фильмах по книгам Джоан Роулинг.

HBO и BBC One начали показывать сериал "Тёмные начала" 3 ноября 2019 года.

Гарри Поттер и Сириус Блэк встретились в Торонто спустя 12 лет разлуки.

Видео: YouTube/ Daily Mail, AllMovieVideos, Red Carpet News TV