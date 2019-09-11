Гарри Поттер и Сириус Блэк встретились в Торонто спустя 12 лет разлуки

В Twitter появились фотографии с трогательной встречи актеров.

На Международном кинофестивале в Торонто произошла трогательная встреча двух актеров из "Гарри Поттера". Гэри Олдмен и Дэниэл Рэдклифф увиделись впервые за 12 лет. В Twitter появились фотографии с радостной встречи юного волшебника и его крестного отца.

Уточняется, что Дэниэл Рэдклифф презентовал в Торонто фильм Джейсона Ли Хаудена "Пушки Акимбо". В свою очередь Гэри Олдман приехал на премьеру "Джокера" Тодда Филлипса.

Рэдклифф получил мировую славу, сыграв юного волшебника Гарри Поттера в серии фильмов по романам Джоан Роулинг. По сюжету герой Гэри Олдмана - Сириус Блэк – лучший друг Джеймса Поттера и крестный отец Гарри. Этот персонаж появляется в трех частях киносерии – "Узник Азкабана" (2004), "Кубок Огня" (2005) и "Орден Феникса" (2007).

Ранее мы писали, что первое издание книги о Гарри Поттере продали за $40 тысяч.

Видео: Youtube/ ODE, Evelyn Jackson, ginervas