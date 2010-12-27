Первое издание книги о Гарри Поттере продали за $40 тысяч

Книгу, которая была выпущена в 1997 году, купил британский коллекционер.

Раритетное первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", ранее купленное за один фунт, ушло с молотка за 28 тысяч 500 фунтов. Торги проходили 31 июля, в день рождения Джоан Роулинг. Об этом сообщил портал Sky News.

Вместе с комиссией цена данного экземпляра составила 34 тысячи 200 фунтов (41 тысячу долларов). Книгу, которая была выпущена в 1997 году, купил британский коллекционер. В первой книге есть несколько опечаток. Например, "волшебная палочка" повторяется два раза на странице 53 в списке необходимых предметов.

Всего в 1997 году было выпущено 500 книг, многие из них были отправлены в различные библиотеки и школы.

Поклонники Гарри Поттера чаще всего ищут в интернете заклинание против дементоров.

Фото : Hansons Auctioneers