Поклонники Гарри Поттера чаще всего ищут в интернете заклинание против дементоров

Аналитики проекта "Кино Mail.ru" перечислили самые частые вопросы россиян, касающиеся вселенной "Гарри Поттера". Об этом сообщило РИА Новости.
Чаще всего россияне спрашивают о заклинаниях против дементоров, местожительстве главного героя и об имени актера, который играл Северуса Снейпа.
Что касается необычных вопросов, то россияне спрашивали, что делать при встрече с дементором в реальности. И почему Волан-де-Морт не прятал свои крестражи в России. Отчет составлен на основе запросов, адресованных голосовому помощнику.
Warner Bros. снимет сериал по вселенной Гарри Поттера.
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