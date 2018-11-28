Поклонники Гарри Поттера чаще всего ищут в интернете заклинание против дементоров

Раскрыты самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере.

Аналитики проекта "Кино Mail.ru" перечислили самые частые вопросы россиян, касающиеся вселенной "Гарри Поттера". Об этом сообщило РИА Новости.

Чаще всего россияне спрашивают о заклинаниях против дементоров, местожительстве главного героя и об имени актера, который играл Северуса Снейпа.

Что касается необычных вопросов, то россияне спрашивали, что делать при встрече с дементором в реальности. И почему Волан-де-Морт не прятал свои крестражи в России. Отчет составлен на основе запросов, адресованных голосовому помощнику.

Warner Bros. снимет сериал по вселенной Гарри Поттера.