Усман Дембеле выиграл "Золотой мяч"

В минувшем сезоне футболист стал победителем Лиги чемпионов.

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции по футболу Усман Дембеле выиграл приз "Золотой мяч", вручаемый лучшему футболисту сезона.

Церемония вручения награды прошла 22 сентября в театре Шатле в Париже. Дембеле получил "Золотой мяч" из рук бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо. Француз занял первое место по итогам голосования, в котором участвовали журналисты из 100 стран. Второе место занял вингер "Барселона" Ламин Ямаль. Тройку лидеров замкнул полузащитник "ПСЖ" Витинья.

Усман Дембеле играет в "ПСЖ" с 2023 года. В составе парижского клуба нападающий стал двукратным чемпионом Франции, обладателем двух Кубков Франции, а также победителем Лиги чемпионов. По итогам минувшего сезона француз провел 52 матча во всех турнирах и забил 35 голов.

Фото: newsroom.ap.org (Thibault Camus)