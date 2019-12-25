Семак заявил, что "Зенит" страдает от судейских ошибок

Он подчеркнул, что также от решений судей страдает еще один клуб в РПЛ.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подверг критике работу судей. Его слова приводит пресс-служба сине-бело-голубых.

В матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 2:0. Голы забили Максим Глушенков и Луис Энрике. На послематчевой пресс-конференции Семак отметил, что главный арбитр Сергей Карасев допустил много ошибок. Он посоветовал сравнить, какое количесто ошибок было в одну и другую стороны.

"Зенит" – команда, которая больше всех страдает, наряду с "Динамо", за последние три сезона. Против этих команд совершается больше всего результативных ошибок. Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

После девяти туров "Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. "Краснодар" идет на первом месте с 19 очками.

Фото: fc-zenit.ru