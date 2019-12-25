Форвард "Зенита" Соболев установил рекорд Кубка России

Игрок оформил дубль в матче с "Ахматом".

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Соболев установил рекорд Кубка России. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

В матче группового этапа Кубка России против "Ахмата" 28-летний игрок оформил дубль и помог своей команде добиться победы со счетом 2:1. Соболев вышел на первое место в списке самых результативных игроков турнира по системе "гол+пас". На его счету 21 гол и девять передач. Предыдущими рекордсменами были экс-форвард "Ротора" Олег Ветеренников (24+4) и нападающий "Динамо" Иван Сергеев (22+6).

Александр Соболев играет в "Зените" с 2024 года. В нынешнем сезоне форвард провел за клуб 10 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" готов предложить 15 млн евро за форварда "Коринтианса".

Фото: ФК "Зенит" (Вячеслав Евдокимов)