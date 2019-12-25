"Зенит" готов предложить 15 млн евро за форварда "Коринтианса"

Футбольный клуб "Зенит" интересуется нападающим "Коринтианса" Ги Негао. Об этом сообщает портал Itatiaia Esporte.
По информации источника, за 18-летнего игрока заплатить крупную сумму. Речь идет о 15 млн евро. При этом интерес к футболисту также проявляют клуб из Германии и Англии.
Ги Негао дебютировал в "Коринтиансе" этим летом. Форвард провел за клуб 11 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.
Ранее Виллиам де Оливейра высказался о вероятной смене тренерского штаба "Зенита".
Фото: cnnbrasil.com.br
