Виллиам де Оливейра высказался о вероятной смене тренерского штаба "Зенита"

Тренер футбольного клуба "Зенит" Виллиам де Оливейра высказался о вероятной смене тренерского штаба команды. Об этом он рассказал в интервью Sports.ru.

У бразильского специалиста спросили, уйдут ли в отставку главный тренер Сергей Семак и его помощники, если "Зенит" не выиграет Российскую Премьер-Лигу (РПЛ). Оливейра в качестве ответа привел пример с "Флуминенсе". Он напомнил, что команда этим летом дошла до полуфинала клубного чемпионата мира, а после двух поражений на старте чемпионата Бразилии ее стали критиковать.

В футболе все возможно, все очень быстро меняется. Исключений нет. Виллиам де Оливейра, тренер "Зенита"

В нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков после восьми туров.

Фото: fc-zenit.ru