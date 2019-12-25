BolaVip: Жерсон недоволен своим положением в "Зените"

Игрок рассматривает возможность уехать из России зимой.

Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Жерсон намерен покинуть сине-бело-голубых. Об этом сообщает BolaVip.

По информации источника, 28-летний бразилец недоволен своим положение в команде. Отмечается, что Жерсон столкнулся с трудностями при адаптации в "Зените". Он также переживает, что из-за нехватки игровой практики может не сыграть за сборную Бразилии на ЧМ-2026. Игрок рассматривает возможность уехать из России зимой.

Жерсон перешел в "Зенит" летом 2025 года. Полузащитник провел за клуб шесть матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

