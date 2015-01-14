В Смольном вручили государственные награды 64 выдающимся петербуржцам

Звание Героя России посмертно присвоено капитану Андрею Онькину за мужество в спецоперации. Знаки отличия "За доблесть в спасении" получили женщины, поймавшие выпавшего из окна ребенка.

Государственные награды и поощрения президента России вручили в Смольном. Орденами, медалями и знаками отличия награждены 64 выдающихся петербуржца. За мужество и отвагу при выполнении задач спецоперации звание Героя России посмертно присвоено капитану Андрею Онькину. Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, всех лауреатов объединяет одно качество – готовность броситься на помощь другим, не думая о себе.

Знаки отличия "За доблесть в спасении" получили медсестры Ольга Артемьева и Анна Кабашова, а также воспитатель детского сада Екатерина Безгубова. Они поймали выпавшего из окна мальчика из дома на Богатырском проспекте и донесли до ближайшей поликлиники. Ребенок остался жив и здоров. Принимая награды из рук губернатора, женщины скромно улыбались.

Особые почести защитникам Отечества. За мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении задач специальной военной операции звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено командиру мотострелковой роты капитану Андрею Онькину. Награда передана отцу героя. Глава города отметил и 10 петербургских ученых. За выдающиеся заслуги в развитии науки и многолетний добросовестный труд им присвоены почетные звания "Заслуженный деятель науки Санкт-Петербурга". Разработки Михаила Сильникова, например, реализованы в более чем 130 изделиях спецтехники, принятых на вооружение правоохранительных структур России и зарубежья.

Почетной грамотой Президента России "За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу" награжден Юрий Третьяков – профессионал, стоявший у истоков петербургских медиа. Всего же орденов, почетных званий, грамот Президента и наград губернатора были удостоены 64 петербуржца.