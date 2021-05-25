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Фильм о фильме: в TikTok покажут веб-сериал о съемках военной драмы "Девятаев"

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Зрители увидят, как Павел Прилучный изучает немецкий язык, сидит на строжайшей диете, учится летать на самолете и др.

Режиссер Тимур Бекмамбетов рассказал Piter.TV о веб-сериале, который снимали параллельно с фильмом "Девятаев" специально для TikTok. Пользователи интернета могут увидеть все подробности съемочного процесса в нескольких роликах.

Увидят, как Павел изучает немецкий язык. Как он готовится к съемкам, как он худеет, как он не ест, как он мучается. То, что он сидел на строжайшей диете, то, как он учится летать на самолетах. Все, все подробности процесса: холод, мучения, испытания, как к нему приезжали его дети. Там много подробностей, которых никогда не рассказывают в фильмах о фильмах.

Тимур Бекмамбетов

Премьера фильма "Девятаев" состоялась 29 апреля. Сюжет рассказывает о подвиге летчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Он совершает побег из немецкого концлагеря на угнанном бомбардировщике с секретными разработками на борту. Главную роль в фильме исполнил Павел Прилучный. Для этого ему пришлось похудеть на 15 кг.

Видео: Piter.TV

Теги: девятаев, павел прилучный, тимур бекмамбетов
Категории: Новости России, Кино, Культура, Лента новостей,

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