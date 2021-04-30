"Он был уже очень худой": Бекмамбетов – о похудении Прилучного ради роли в фильме "Девятаев"

На момент побега из немецкого плена Михаил Девятаев весил 38 кг. Актер хотел похудеть до такой же отметки.

Режиссер Тимур Бекмамбетов рассказал о похудении Павла Прилучного ради роли в фильме "Девятаев". Изначально актер хотел похудеть до 38 кг – именно столько весил Михаил Девятаев на момент побега из немецкого плена. Однако Бекмамбетов его остановил. В итоге Павел похудел на 15 кг – до 50 с небольшим.

Я его остановил, потому что, я не думаю, что вам было бы приятно смотреть на это на экране. Я думаю, килограмм 50 с небольшим он весил. Он похудел на 15 килограмм. Он был уже очень худой. Просто он был все время в робах, было холодно, а на самом деле он был достаточно худой. Но я просто принял решение, что это не самоцель. Мне не нужно славы, чтобы я потом скажу: "Вот он похудел. Фильм плохой, никто не хочет его смотреть. Но он похудел до 38 килограмм. Чуть не умер". Нет, это же образ, это не буквально, не физиология. Тимур Бекмамбетов

Военная драма "Девятаев" вышла в прокат 29 апреля. Героем картины стал летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Девятаев. Летом 1944 года он попал в немецкий плен. Перед Девятаевым встал выбор – вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Летчик выбирает третье – побег.

Вместе с группой других советских военнопленных Девятаев захватил немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и совершил побег, прихватив с собой секретные разработки крылатых ракет "Фау-1" и "Фау-2".

Кроме Павла Прилучного в фильме сыграли Павел Чинарёв, Евгений Серзин, Дарья Златопольская и другие актеры.

Ранее мы писали, что Павел Прилучный получил травму во время съемок фильма "Девятаев".

Видео: Piter.TV