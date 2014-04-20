Павел Прилучный получил травму во время съемок фильма "Девятаев"

Актер потерял слух на полтора дня.

Российский актер театра и кино Павел Прилучный, исполнивший главную роль в фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев", рассказал о травме, которую получил во время съемок картины. В беседе с Piter.TV он признался, что потерял слух на полтора дня.

В самом начале фильма, когда Девятаев прыгает с парашютом на землю, у него не хватает патронов, и он пытается себя застрелить. И мне постоянно один лучший патрон заряжали, два раза. То есть я "тан тан тан…", и должен быть такой "хшш", и зашел на затвор. Пистолет должен был встать на затвор, он типа застрял. И я вот делал "тшш", и постоянно в ухо долбило два раза серьезно. Я полтора дня, вообще ничего не слышал. Но ничего, вроде сейчас получше. Если вы справляетесь о моем здоровье. Павел Прилучный

Премьера фильма "Девятаев" состоялась в российском прокате 29 апреля. Героем картины является летчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Девятаев. Летом 1944 года он попал в немецкий плен. Перед ним стоит выбор – вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Девятаев выбирает третье – побег.

С засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать, зато можно улететь. Девятаев вместе с группой других советских военнопленных захватил немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и совершил побег, прихватив с собой секретные разработки крылатых ракет "Фау-1" и "Фау-2".

Кроме Павла Прилучного в фильме сыграли Павел Чинарёв, Евгений Серзин, Дарья Златопольская и другие актеры.

Видео: Piter.TV, YouTube / SonyPicturesRU