Прилучный и Бекмамбетов представили петербуржцам фильм о подвиге Михаила Девятаева

Картина вышла в широкий прокат 29 апреля.

В четверг, 29 апреля, в российский прокат вышла военная драма "Девятаев". Картину петербуржцам представили Павел Прилучный и Тимур Бекмамбетов. Сюжет рассказывает о подвиге летчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Он совершает побег из немецкого концлагеря на угнанном бомбардировщике с секретными разработками на борту.

Наш фильм он, во-первых, о дружбе, второе - о людях, наверное, и о том, что такое любить Родину. Это фильм про отношения, не просто стрелялки какие-то обычные и экшен сцены. Это фильм в первую очередь про человеческие отношения. Павел Прилучный – исполнитель главной роли в фильме "Девятаев"

Главную роль в фильме исполнил Павел Прилучный, известный многим по сериалу "Мажор". Изначально он должен был сыграть Колю Ларина – друга Девятаева, который, попав в плен к немцам, начал воевать на стороне врага. Однако режиссер Тимур Бекмамбетов изменил решение и предложил Павлу роль Михаила Девятаева.

Выбрал Павла, потому что он очень сложный и как актер замечательный. И его персонаж, тех, кого он играл раньше в фильмах, мажоры, они еще никогда не были героями Советского Союза. Мне было интересно посмотреть, как "мажор" будет героем Советского Союза. Тимур Бекмамбетов – режиссер фильма "Девятаев"

Концлагерь построили в Кронштадте, погода зимой здесь очень похожа на Узедом. Консультантом фильма выступил Александр Девятаев – сын Михаила Петровича. Кроме Павла Прилучного в картине сыграли Павел Чинарев, Дмитрий Лысенков, Дарья Златопольская и другие.

Также создатели фильма подготовили для зрителей вертикальную версию для смартфонов. Через несколько месяцев она выйдет на онлайн-платформе KION. Это будет совершенно другое произведение на 7-10 минутных серий.

Ранее мы писали, что Павел Прилучный получил травму во время съемок фильма "Девятаев".

Видео: Piter.TV, YouTube / SonyPicturesRU