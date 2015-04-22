  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Билли Айлиш завоевала "Оскар" за песню к фильму "Не время умирать"
Сегодня, 7:28
15
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Билли Айлиш завоевала "Оскар" за песню к фильму "Не время умирать"

0 0

Композиция написана в соавторстве Айлиш со старшим братом.

Американская исполнительница Билли Айлиш завоевала "Оскар" за песню к фильму "Не время умирать" о персонаже Джеймсе Бонде. Девушке вручили статуэтку на 94-ой торжественной церемонии награждения кинопремии. Транслировал мероприятие местный телеканал ABC. Известно, что вместе с певицей на сцену для вручения награды также вышел ее старший брат Финнеас О"Коннелл. ​​Он выступал соавтором композиции, ставшей саундтреку к фильму.

За награду в данной категории также боролись основные композиции из мультфильма "Энканто", фильмов "Четыре хороших дня", "Король Ричард" и "Белфаст".

"Дюна" получил четыре премии "Оскар" в технических номинациях.

Фото: YouTube / Variety

Теги: no time to die, билли айлиш, не время умирать, оскар, саундтрек
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино, Музыка,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии