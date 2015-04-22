Композиция написана в соавторстве Айлиш со старшим братом.

Американская исполнительница Билли Айлиш завоевала "Оскар" за песню к фильму "Не время умирать" о персонаже Джеймсе Бонде. Девушке вручили статуэтку на 94-ой торжественной церемонии награждения кинопремии. Транслировал мероприятие местный телеканал ABC. Известно, что вместе с певицей на сцену для вручения награды также вышел ее старший брат Финнеас О"Коннелл. ​​Он выступал соавтором композиции, ставшей саундтреку к фильму.

За награду в данной категории также боролись основные композиции из мультфильма "Энканто", фильмов "Четыре хороших дня", "Король Ричард" и "Белфаст".

"Дюна" получил четыре премии "Оскар" в технических номинациях.

Фото: YouTube / Variety