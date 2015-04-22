О наградах фильма Дени Вильнева было объявлено до начала торжественной церемонии.

Фильм "Дюна" получил четыре премии "Оскар" в технических номинациях. Об этом стало известно на 94-ой торжественной церемонии вручения кинопремии Академии искусств. Трансляция мероприятия велась на американском телеканале ABC. Фантастическая картина от франко-канадского режиссера Дени Вильнёва завоевала награды, о которых было объявлено широкой публике еще до начала самой церемонии-2022. Фильм стал лучшим в номинациях по звуку, монтажу, саундтреку и работу художника-постановщика.

Напомним, что заранее обладатели "Оскаров" также были объявлены в категориях за "Лучший короткометражный документальный фильм" (награду получила картина "Королева баскетбола", за "Лучший короткометражный анимационный фильм" (премию выиграл "Стеклоочиститель"), "Лучший короткометражный фильм" (приз достался работе "Долгое прощание", а также за "Лучший грим и прически". В последнем случае "Оскар" получила картина "Глаза Тэмми Фэй".

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