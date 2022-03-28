  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 6:44
80
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Джессика Честейн завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль"

0 0

Актриса выиграла награду за роль в фильме "Глаза Тэмми Фэй".

Американская актриса Джессика Честейн завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль". Статуэтку девушке вручили на 94-ой торжественной церемонии кинопремии. Жюри отметило работу актрисы в картине "Глаза Тэмми Фэй". Транслировал мероприятие местный телеканал ABC.

Напомним, что за награду в данной категории также боролись Николь Кидман (за фильм "Быть Рикардо"), Оливия Колман (съемки в картине "Незнакомая дочь"), Пенелопа Крус (за работу над "Параллельными матерями") и Кристен Стюарт (ха роль принцессы Дианы в "Спенсер").

Уилл Смит завоевал "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль".

Фото и видео: YouTube / Variety

Теги: глаза тэмми фей, джессика честейн, лучшая женская роль, оскар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии