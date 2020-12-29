Мировую премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде вновь перенесли

25-я часть должна была выйти в апреле 2021 года, однако показ сдвинули на полгода.

Премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" отложили в третий раз из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте бондианы.

Фильм должен был выйти в прокат в апреле 2021 года, однако показ сдвинули на полгода. Картина выйдет на экраны 8 октября.

По сюжету, Джеймс Бонд уходит в отставку и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Однако все меняется с появлением на острове старого друга из ЦРУ Феликса Лейтера. Он просит агента 007 о помощи – спасти похищенного ученого. Эта миссия оказалась опаснее, чем казалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.

Режиссером 25-й части выступил Кэри Фукунага. Главную роль исполнил Дэниэл Крейг. Также в картине сыграли Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана де Армас и др.

Ранее звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт заявил об уходе из кино.

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia