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Стало известно название нового фильма про Джеймса Бонда
Сегодня, 19:27
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IRINA_CHALKINA

Стало известно название нового фильма про Джеймса Бонда

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Премьера картины запланирована на 8 апреля 2020 года.

Во вторник, 20 августа, в сети появилось название нового фильма про Джеймса Бонда. Информация опубликована на официальном канале персонажа. 

Новый фильм про Джеймса Бонда называется  NO TIME TO DIE

сказано в сообщении.

Прокатчик также анонсировал дату выхода нового фильма. Премьера запланирована на 8 апреля 2020 года.

Напомним, что двадцать пятый по счету фильм бондианы расскажет о том, как агент британской разведки принимает решение уйти на покой и жениться, однако убийство супруги вновь вынуждает героя взяться за старое.

Режиссером выступил Кэри Фукунаг, который известен по работе "Настоящий детектив".

Ранее мы сообщали о том, что на премию Европейской киноакадемии позвали "Дылду" и "Подбросов".

Фото:James Bond 007/Twitter, скриншот "Джеймс Бонд: Казино Рояль"

Теги: 007 джеймс бонд, кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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