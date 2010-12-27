Стало известно название нового фильма про Джеймса Бонда

Премьера картины запланирована на 8 апреля 2020 года.

Во вторник, 20 августа, в сети появилось название нового фильма про Джеймса Бонда. Информация опубликована на официальном канале персонажа.

Новый фильм про Джеймса Бонда называется NO TIME TO DIE сказано в сообщении.

Прокатчик также анонсировал дату выхода нового фильма. Премьера запланирована на 8 апреля 2020 года.

Напомним, что двадцать пятый по счету фильм бондианы расскажет о том, как агент британской разведки принимает решение уйти на покой и жениться, однако убийство супруги вновь вынуждает героя взяться за старое.

Режиссером выступил Кэри Фукунаг, который известен по работе "Настоящий детектив".

Ранее мы сообщали о том, что на премию Европейской киноакадемии позвали "Дылду" и "Подбросов".

Фото:James Bond 007/Twitter, скриншот "Джеймс Бонд: Казино Рояль"