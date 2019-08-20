На премию Европейской киноакадемии позвали "Дылду" и "Подбросов"

Ранее лента Кантемира Балагова получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.

Российские фильмы "Дылда" режиссера Кантемира Балагова и "Подбросы" Ивана Твердовского вошли в предварительный список претендентов на премии Европейской киноакадемии за 2019 год. Об этом сообщила пресс-служба академии.

Всего в шорт-лист премии попали 46 картин из разных стран. Комиссия представит номинантов 9 ноября, а победители станут известны 7 декабря в ходе церемонии вручения.

Напомним, что ранее "Дылда" Балагова получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.

Видео: YouTube/ iVideos