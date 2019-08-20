На премию Европейской киноакадемии позвали "Дылду" и "Подбросов"

Российские фильмы "Дылда" режиссера Кантемира Балагова и "Подбросы" Ивана Твердовского вошли в предварительный список претендентов на премии Европейской киноакадемии за 2019 год. Об этом сообщила пресс-служба академии.
Всего в шорт-лист премии попали 46 картин из разных стран. Комиссия представит номинантов 9 ноября, а победители станут известны 7 декабря в ходе церемонии вручения.
Напомним, что ранее "Дылда" Балагова получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.
Видео: YouTube/ iVideos
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