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Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм "Дылда"

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Киноленат режиссер победила в секции "Особый взгляд".

Российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру. Кинолента постановщика под названием "Дылда"  победила в секции "Особый взгляд". Об этом сообщает "Дождь" 

Фильм "Дылда" был создан без поддержки государственных средств силами продюсера фильмов Звягинцева Александра Роднянского. Действия картины происходят в послевоенные годы. Молодые девушки, возвращаются с фронта в Ленинград и не могут найти себе места

Картина "Дылда" является второй работой 27-летнего Кантемира Балагова, выпускника мастерской режиссера Александра Сокурова. Его дебютный фильм "Теснота" о похищении в Нальчике 90-х был показан в секции "Особый взгляд" в 2017 году и получил приз ФИПРЕССИ.

Видео: YouTube

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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