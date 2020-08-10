Названа дата премьеры "Мулан" в России 

Кинолента появится в российских кинотеатрах 4 сентября.

В понедельник, 10 августа, стали известны официальные даты выхода фильма "Мулан" от Disney. Об этом сообщает портал "Кинопоиск".

Кинолента "Мулан" появится в российских кинотеатрах 4 сентября. Напомним, что премьера фильма часто переносилась из-за пандемии COVID-19.

В фильме рассказывается история о бесстрашной молодой девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам. Режиссером выступает Ники Каро. В главных ролях Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли и Гун Ли.

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Неистовый" в выходные возглавил российский кинопрокат.

Видео: Disney/YT