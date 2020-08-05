Фильм "Мулан" выйдет на Disney+ 4 сентября

Стала известна дата выхода ремейка популярного мультфильма "Мулан". Фильм появится на стриминговом сервисе Disney+ 4 сентября. Об этом сообщает издание The Verge.
Картину также покажут в кинотеатрах, но только в тех странах, где Disney+ еще не запущен. В их числе, страны Латинской Америки, Скандинавия, Россия и др.
На Disney+ фильм можно будет купить за 29,99 долларов, то есть более чем за 2 тысячи рублей. Эта цена гораздо выше стоимости подписки на сервис (6,99 долларов, или чуть больше 500 рублей).
Изначально, фильм "Мулан" должен был выйти в прокат 27 марта, затем премьеру перенесли на 24 июля, а позже на 21 августа. В конце июля Disney вообще сняла фильм с расписания.
Мультфильм "Мулан" вышел на экраны в 1998 году. История рассказывает о храброй китайской девушке, которая, переодевшись в мужскую одежду, вступает в ряды армии и сражается за родину.
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Видео: YouTube / Disney Россия
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