Кинолента "Мулан" возглавила китайский прокат

За первые выходные фильм собрал 23,2 миллиона долларов.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что фильм "Мулан" возглавил в эти выходные китайский прокат. Об этом сообщает издание Deadline.

Согласно последним данным, за первые выходные фильм собрал 23,2 миллиона долларов. Однако аналитики считают, что это очень низкие сборы для студии Disney. Предполагается, что на небольшие сборы повлияли отрицательные отзывы в китайских соцсетях и пиратские копии хорошего качества, которые уже распространили в интернете.

В российском прокате за прошедшие выходные "Мулан" собрал 1,8 млн долларов.

Напомним, что в фильме рассказывается история о бесстрашной молодой девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам. Режиссером выступает Ники Каро. В главных ролях Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли и Гун Ли.

Ранее мы сообщали о том, что Хоакин Феникс может получить $50 млн за съемки в сиквеле "Джокера".

Видео:Disney/YT