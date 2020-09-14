Хоакин Феникс может получить $50 млн за съемки в сиквеле "Джокера"

Изначально актер отрицательно отнесся к своему участию в проекте.

Студия Warner Bros. предложила актеру Хоакину Фениксу 50 млн долларов за съемки в сиквеле фильма "Джокер". Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на свои источники.

Изначально актер отрицательно отнесся к своему участию в проекте. Однако создатели второй части фильма хотят "заставить" Хоакина сыграть в нем, предлагая самую большую зарплату в его карьере.

На данный момент производство новой части находится на стадии написания сценария. Более того, студия хочет снять еще и третью часть "Джокера". Если Феникс примет предложение, то картина выйдет в свет в 2022 году, а следующая – в 2024 году.

"Джокер" Тодда Филлипса вышел на экраны в 2019 году. Хоакин Феникс получил "Оскар" за роль в этом фильме. При бюджете 55-70 млн долларов картина собрала в мировом прокате более 1 млрд долларов.

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Видео: YouTube / WBRussia