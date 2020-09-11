Сын Стрельцова оценил игру Петрова в фильме о легендарном футболисте

Он заявил, что его отец улыбался очень редко, был серьезным, а Петров улыбается везде.

Сын бывшего игрока "Торпедо" и сборной СССР Эдуарда Стрельцова Игорь оценил выбор актера на главную роль в фильме "Стрельцов", а также рассказал о консультациях к фильму. Об этом пишет издание "Чемпионат".

Игорь Стрельцов заявил, что создатели картины встречались с ним пять-шесть раз. Некоторые его пожелания учли, некоторые нет. На данный момент он не смотрел фильм целиком, а видел только отрывки.

"Какие-то эпизоды удивили, что-то понравилось, но некоторые моменты я хотел видеть в другом ключе", - отметил сын легендарного футболиста.

Игорь Стрельцов также поделился своим мнением по поводу выбора актера на главную роль. Напомним, футболиста в фильме "Стрельцов" играет Александр Петров. Сын вспомнил, что его отец улыбался очень редко, был серьезным. Петров же, по его словам, везде улыбается.

Также мужчина уверен, что фильм никогда полностью не покажет жизнь. "Кто не знал отца, и просто придет посмотреть фильм – получит удовольствие. У тех людей, кто знал и болел за него, будет свое мнение", - отметил он.

Картина появится в прокате 24 сентября. Сюжет расскажет о восходящей звезде советского футбола и кумире миллионов Эдуарде Стрельцове. Вся страна с замиранием в сердце ждет победы СССР на предстоящем Чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле. Но за два дня до отъезда команды на соревнование недоброжелатели ломают судьбу спортсмена. Чтобы вернуться в футбол, Стрельцов должен доказать всем, что он – чемпион.

Ранее Минкульт ответил на просьбу наследников Цоя запретить фильм Учителя.

Видео: YouTube / Central Partnership