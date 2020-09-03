Минкульт ответил на просьбу наследников Цоя запретить фильм Учителя

В ведомстве заявили, что картина получила прокатное удостоверение на законных основаниях.

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова отреагировала на обращение родственников Виктора Цоя, которые потребовали запретить выход фильма Алексея Учителя о рок-музыканте. Об этом пишут РИА Новости.

По словам Любимовой, в Минкульте никаких нарушений не обнаружили, поэтому картина получила прокатное удостоверение на законных основаниях. Министр добавила, что если у родственников Цоя есть какие-либо претензии к авторам фильма, то они могут обратиться в суд.

Ранее сложившуюся ситуацию также прокомментировал режиссер фильма Алексей Учитель. Он заявил, что действовал открыто, встречался с сыном Цоя и показывал ему сценарий. Кинематографист уверен за юридическую сторону вопроса. По его словам, все документы проверяли тысячу раз.

"Это притча о Викторе Цое, где он как символ, это не биографический фильм", - отметил Алексей Учитель.

В основу сюжета фильма "Цой" легла вымышленная история о водителе "Икаруса". Именно с этим автобусом столкнулся "Москвич" музыканта в тот роковой день. По сценарию, водителю предстоит везти гроб с телом артиста на похороны в Ленинград. В поездку с ним отправляются родные и близкие Виктора Цоя. В ленте они представлены как собирательные образы с вымышленными именами.

Выход фильма в прокат был запланирован на 3 сентября. Однако премьеру отложили на неопределенное время.

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Видео: YouTube / SonyPicturesRU