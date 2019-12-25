Премьеру фильма "Цой" перенесли на неизвестный срок

Зрители должны были увидеть картину 3 сентября.

Российский режиссер Алексей Учитель в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявил о переносе даты выхода фильма "Цой" на неопределенное время. Зрители должны были увидеть картину 3 сентября, однако когда состоится премьера теперь, пока не известно.

Действие в фильме "Цой" разворачивается в июле-августе 1990 года. Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Главную роль водителя автобуса "Икарус" исполнил Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие актеры.

Лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года. По официальной версии, музыкант уснул за рулем. Его легковой автомобиль "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".

Ранее мы писали, что Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на "обнаженные" съемки.

Фото: Instagram / _paulina_andreeva_