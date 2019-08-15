Ровно 29 лет назад погиб Виктор Цой

Piter.TV вспоминает подробности смертельного ДТП и публикует несколько фактов из жизни музыканта.

Ровно 29 лет, 15 августа 1990 года, умер советский рок-музыкант, лидер группы "Кино" Виктор Цой. Певец ушел из жизни в возрасте 28 лет в результате автокатастрофы. Piter.TV вспоминает подробности смертельного ДТП и публикует несколько фактов из биографии легенды русского рока.

Причина смерти Цоя

24 июня 1990 года, триумфально отыграв концерт в "Лужниках", Цой вместе с гитаристом Юрием Каспаряном отправился в туристический поселок Плиеньциемс в Латвии, где началась работа над новым альбомом. 13 августа была готова демо-запись, днем позже Каспарян увез ее с собой в Ленинград. Цой решил задержаться на даче, чтобы провести время с гражданской женой Натальей Разлоговой и сыном.

Рано утром 15 августа лидер группы "Кино" отправился на рыбалку к лесному озеру. Автокатастрофа произошла на обратном пути. На 35 км трассы "Слока — Талси" машина музыканта столкнулась с белым автобусом "Икарус-250". От полученных травм Цой скончался на месте ЧП. Водитель автобуса не пострадал.

По официальной версии, певец заснул за рулем. Об этом свидетельствует анализ клеток мозга. Однако мать музыканта была уверена, что причиной смертельного ДТП стал не сон. По мнению Валентины Васильевны, ее сын перестал контролировать дорогу, так как задумался о новом альбоме.

Создатели документального кино из цикла "Следствие вели…" выдвинули другую версию. Они предположили, что Цой попал в аварию, когда решил переставить другой стороной кассету в своем магнитофоне. Тем самым он отвлекся от управления машиной прямо перед "слепым" поворотом.

19 августа Цоя похоронили на Богословском кладбище в Ленинграде. Смерть Виктора оказался шоком для тысяч людей. Ходят слухи, что несколько фанатов покончили с собой, когда узнали, что их кумир мертв.

Цой черный альбом

Музыканты группы "Кино" дописали и свели альбом, записью которого занимался певец в Латвии. Пластинка вышла в январе 1991 года и получила символическое название "Чёрный альбом" с соответствующим оформлением обложки.

10 фактов из жизни Виктора Цоя

1. Любимыми цветами Цоя были желтый и черный. В одежде он отдавал предпочтение последнему. Любил желтые розы.

2. Еще будучи подростком, Цой увлекся биографией Брюса Ли. Он заинтересовался восточными единоборствами и во многом копировал стиль своего кумира.

3. Близкие музыканта утверждали, что Виктор на сцене отличался от Виктора в жизни. Дома певец был стеснительным и замкнутым. Во время выступлений он перевоплощался и мог зарядить своей энергией огромную толпу.

4. Около двух лет Цой проработал кочегаром в угольной котельной. Со временем в этом месте стали собираться рокеры и устраивать концерты "для своих". Сегодня "Камчатка" (так называют котельную в народе") — это клуб-музей, посвященный творчеству Виктора Цоя.

5. В юности рисовал плакаты с изображением Джима Моррисона, The Beatles и других знаменитостей и продавал их.

6. Цой так и не получил высшего образования.

7. Любимыми исполнителями Цоя были — Владимир Высоцкий, Борис Гребенщиков, The Smiths, The Cure, Duran Duran.

8. Группа "Кино" отыграла четыре концерта за границей: два во Франции, в Италии и в Дании.

9. Виктор Цой снялся в нескольких фильмах. В 1989 году, по мнению читателей журнала "Советский экран", был признан лучшим актером.

10. До сих пор неизвестно, сколько именно песен написал музыкант. По одной из версий их около 300.

Увековечивание памяти Виктора Цоя

Именем Виктора Цоя назвали десятки улиц по всей стране. К слову, они есть в Арзамасе, Ноябрьске, Анадыре, Артёме и других городах России. В Москве, Днепре, Минске и Могилеве установлена Стена Цоя. На ней поклонники могут оставить послание музыканту.

Именем Виктора Цоя назвали скверы в Красноярске и Петербурге. В родном городе певца хотят поставить памятник. Он должен появиться в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого. В настоящий момент на этом месте временно установлена клумба-гитара. Зеленая зона огорожена декоративным забором с нотным станом.

Имя Виктора Цоя также носит астероид № 2740. В 1999 году была выпущена почтовая марка России, посвященная музыканту.

Фото: из архива МВД СССР, скриншот газеты, Википедия

Видео: YouTube / VictorTsoyForever, Владислав Люкс, Денис Белослюдов, Columnsl