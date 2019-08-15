В Петербурге озвучили мелодию с забора в сквере Цоя

Сквер, где планируют поставить памятник музыканту, украсили клумбой-гитарой и обнесли забором с нотным станом.

Петербургские журналисты из "Фонтанки" озвучили мелодию с забора в сквере Цоя. На декоративную ограду нанесен нотный стан. Возможно, эта мелодия является частью одной из культовых песен известного музыканта и лидера группы "Кино".

Кроме ограды в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого также появилась клумба-гитара. Этот временный объект оформления в скором времени заменит бронзовая скульптура Виктора Цоя. Зеленую зону украсят другими элементами декора, тоже связанными с музыкой.

Фото: Piter.TV

Видео: YouTube / Fontanka Ru