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Вместо памятника Цою в сквере на Танкиста Хрустицкого появилась огромная клумба в виде гитары
Сегодня, 10:38
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nadezhda_sib

Вместо памятника Цою в сквере на Танкиста Хрустицкого появилась огромная клумба в виде гитары

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Открытие памятника откладывается на неизвестный срок, поэтому пока на месте скульптуры будет клумба-гитара.

В сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого в Кировском районе Петербурга появилась временная клумба в форме гитары. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях 12 августа. Позже на этом месте должны открыть трехметровый памятник Виктору Цою.

Гитара появилась неслучайно - пока в сквере не установили бронзового Цоя, зеленую зону будет украшать другой объект, тоже связанный с музыкой. 

Очевидцы рассказали, что скоро в огромной клумбе посадят цветы. В целом петербуржцы положительно отнеслись к такой альтернативе. 

На данный момент точной даты установления памятника Виктору Цою на улице Танкиста Хрустицкого нет. Ранее сообщалось, что скульптура может появиться в сквере уже в сентябре, однако администрация Кировского района не готова назвать конкретные сроки. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что новый эскиз памятника Даниилу Гранину представят 14 августа

Фото: соцсети

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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