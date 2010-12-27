Вместо памятника Цою в сквере на Танкиста Хрустицкого появилась огромная клумба в виде гитары

Открытие памятника откладывается на неизвестный срок, поэтому пока на месте скульптуры будет клумба-гитара.

В сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого в Кировском районе Петербурга появилась временная клумба в форме гитары. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях 12 августа. Позже на этом месте должны открыть трехметровый памятник Виктору Цою.

Гитара появилась неслучайно - пока в сквере не установили бронзового Цоя, зеленую зону будет украшать другой объект, тоже связанный с музыкой.

Очевидцы рассказали, что скоро в огромной клумбе посадят цветы. В целом петербуржцы положительно отнеслись к такой альтернативе.

На данный момент точной даты установления памятника Виктору Цою на улице Танкиста Хрустицкого нет. Ранее сообщалось, что скульптура может появиться в сквере уже в сентябре, однако администрация Кировского района не готова назвать конкретные сроки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что новый эскиз памятника Даниилу Гранину представят 14 августа.

Фото: соцсети